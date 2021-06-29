لظروف صحية.. وزير الشباب يعتذر عن عدم حضور اجتماع "رياضة النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صالح، المدير التنفيذى لوزارة الشباب، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اعتذر عن عدم المشاركة في اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب،اليوم الثلاثاء، بسبب إجرائه عملية جراحية،

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بحاضنة أعمال الشباب بمركز الجزيرة، وكذلك بعض مشكلات مراكز الشباب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صالح، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية.

وطالبت نائبة بإرجاء مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير الشباب، وهو ما علق عليه الدكتور أشرف صالح، المدير التنفيذي للوزارة، بأن الوزير اعتذر عن المشاركة لظروف صحية، مشددًا على حرص الوزارة الكامل على تفعيل بروتوكول التعاون.

وقرر الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، إرجاء مناقشة طلب الإحاطة، على أن يتم تشكيل لجنة من وزارتي الشباب والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد تقرير نهائي، على أن يتم دعوة وزير الشباب، عقب انتهاء اللجنة من أعمالها متمنيًا الشفاء العاجل لوزير الشباب.

كما ناقشت اللجنة، فى اجتماعها الثاني، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بنقص الخدمات فى مركز شباب محافظة المنيا، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع في اقرب وقت يجمع وزير الشباب بنواب المحافظة، وذلك للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها.

وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغا، وبني مزار، إن وزارة الشباب من أهم الوزارات وعليها دوركبير، فى إنقاذ الشباب من مخاطرالإدمان، والفكر المتطرف، مطالبًا لجنة الشباب بالعمل على زيادة موازنة الوزارة حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

وطالب حتة وزارة الشباب بزيادة عدد الأنشطة الرياضية، فى مراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة الثقافية التنويرية، حتى تكون حائط صد قوى لحماية الشباب من المخاطر التى تواجههم.

كما طالب النائب إيهاب عبدالعظيم بسرعة الموافقة على تنجيل بعض ملاعب مراكز الشباب في دائرة مغاغة وبني مزار، وذلك ليتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية عليها.

وعقب النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، بأن وزارة الشباب استطاعت تأسيس مصنع للنجيل الصناعي وهو ما سيسهم في سرعة الانتهاء من تنجيل الملاعب والعمل على حل مثل تلك المشكلات.