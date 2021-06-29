بعد تحقيق الخليج 365.. طلب إحاطة بشأن مخالفات المخابز للاستيلاء على أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن مخالفات المخابز للاستيلاء على أموال الدعم لمنظومة الخبز.

وقالت البرلمانية في طلب الإحاطة، إنه على مدى أكثر من نصف قرن ومنذ اعتماد نظام الدعم للخبز البلدي والمنتج عبر المخابز البلدية ومع استحداث نظم متعددة لتلافي وسد الثغرات التي ينفذ من خلالها ضعاف النفوس وأصحاب المطامع للاستيلاء على أموال الدعم وذلك عبر المراحل المختلفة لنظام الدعم وعلى مدى عقود وكانت مؤخرا منظومة الخبر الإلكترونية، إلا انه وبناء على تقارير الوزارة عن القضايا التي تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبطها والخاصة بالاستيلاء على أموال الدعم من قبل أصحاب المخابز والتي اتخذت أشكال مخالفة للاستيلاء على أموال الدعم (أنقاص الوزن- وصرف بدون بون - تجميع بطاقات تموينية - تصرف في الدقيق - توقف المخبز في مواعيد العمل- بيع الدقيق في السوق السوداء).

وأشارت البرلمانية إلى أنه خلال شهري يناير وفبراير 2020، ضبطت لجان التفتيش 5 قضايا استيلاء على أموال الدعم من قبل أصحاب مخابز حيث أستولوا على أكثر من 21 مليون جنيه من أموال الدعم خلال 60 يومًا.

ورصدت أبو السعد أبرز القضايا التموينية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 على النحو التالي:-

خلال يناير تم ضبط قضايا استيلاء على أموال الدعم من قبل أصحاب مخابز بلغ أكثر من 40 مليون جنيه، وخلال مارس قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من أموال الدعم بلغت أكثر من 51 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه خلال تلك الفترة تعددت القضايا التي تم ضبطها من تهريب واتجار بالدقيق وتجميع البطاقات.

وأشارت النائبة إلى ما نشره موقع الخليج 365 للصحفي محمد سامي من خلال التحقيق الاستقصائي بالصوت والصورة من خلال تقمصه شخصية عامل مخبز، حيث استعرض فيه الأساليب التي يلجأ إليها بعض من أصحاب المخابز للاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة الخبز، والتحالف الثلاثي ما بين السماسرة وأصحاب المخابز وصاحب البطاقة التموينية وللأسف وذلك لتسهيل مهمة صاحب المخبز من الاستيلاء على أموال الدعم.

وطالبت البرلمانية وزير التموين بالإحاطة بالإجراءات المتخذة والمقترحة لسد الثغرات ومواجهة عمليات الاستيلاء على أموال الدعم رغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.

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