"صناعة النواب" تناقش قرار إحلال سيارات بديلة لـ"التوك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد سعد، إن هناك قرار رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١، من وزير الصناعة بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال، موضحًا أنه يوجد أكثر من 5 ملايين توك توك في مصر توفر فرص عمالة ومصدر للرزق.

وأضاف البرلماني، أن التوك توك يعد وسيلة نقل أساسية وفي متناول الجميع ولا يمكن الاستغناء عنه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم و مناقشة طلب الإحاطة بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين.

وقالت النائبة ايفلين متى، إن التوك توك أصبح مشكلة ترهق المجتمع لأنه أصبح ملجأ للأطفال والشباب فلا نجد الآن أطفال تذهب للتعليم، و فرغت الورش من الصنايعية، لذلك أطالب بتحديد سن سائق التوك توك ومعاقبة من يخالف القوانين.

واوضح النائب علاء قريطم، أنه لابد ان يكون لدينا نظرة إنسانية للمجتمع، فهناك ٥ مليون أسرة مصيرها مرتبط بالتوك توك، فاذا اخذنا قرارًا بإلغاء التوك التوك ماذا سيكون مصير هؤلاء الأسر.

وطالب "قريطم"، بضرورة وضع آلية لإصلاح مشاكل التوك توك دون المساس بدخل تلك الأسر.

وقال النائب مجاهد نصار، إن التوك توك أصبح طارد للعمالة لذلك يجب إصدار قرار إلزامي محدد المدة بمنع استخدام التوك توك واستبداله بعربيات أكثر أمانًا، حتى يتخذ أصحاب التوك توك في اعتبارهم هذه المدة.

وعلق المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن سياسة الحكومة الآن هي وقف استيراد التوك توك، موضحًا أن الهدف ليس إلغاء التوك توك تمامًا ولكن القرار بتشكيل لجنة جاء لتقنين أوضاع التوك توك الحالي، واستبدال التوك توك الحالي بعربيات أكثر امانا، وصديقة للبيئة.

وأوضح أن الخطة لم تشمل القرى والنجوع، لكن خطة الاستبدال تشمل المناطق التي يسبب وجود التوك توك بها مشاكل عديدة، موضحًا أن اللجنة تحاورت مع المصانع لوضع تلك الخطة لكي لا تتسبب القرارات في أي ضرر للمصانع، وتم وضع خطة مشتركة بيننا نبع عنها قرار اللجنة بمنع استرداد الشاسيه.

وأعلن المهندس معتز محمود رئيس اللجنة أن جميع الأعضاء متفقين أن التوك توك يعد مشكلة ويجب تقنين وضعه، معلنًا توصيات اللجنة أنه يجب تحديد الأماكن التي يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجي على ان تكون من خمس لعشر سنوات، وتحديد خط سيره، وأن يتم تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.