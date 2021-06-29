له فوائد كثيرة.. برلماني يطالب بدراسة تنفيذ "جواز سفر لقاح كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يجب دراسة المقترح الخاص بجواز سفر لقاح كورونا للمصريين، مثلما حدث في الاتحاد الأوروبي؛ حيث سيكون هذا الجواز إثباتًا لحامله بتلقيه لقاح كورونا؛ مما يترتب عليه منح الحرية الكاملة في التنقل، دون الحاجة إلى فترة حجر أو فحص سلامة من الفيروس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أبو العلا إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن العديد من دول العالم تعمل على مزيد من التشجيع لاستخدام هذه الشهادات والجوازات من أجل فاعلية الاستقرار والحركة بين الدول وبعضها البعض، في ضوء التدابير الصارمة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بعض الدول العربية بدأت في تنفيذه ومنها دولة المغرب.

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه يتصور أن جواز سفر لقاح كورونا ستكون له فوائد أخرى إلى جانب السفر إلى الخارج؛ حيث سيساعد ذلك في ضمان دقة التواريخ لأي لقاحات معززة مستقبلية أو القدرة على إخطار متلقي اللقاح بأي آثار سلبية تم اكتشافها على مدى عقود.