شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وردت لهم كرامتهم وأمنهم، وجلبت خيرات الدنيا لمصر.

وأضاف الجندى، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc» الثلاثاء: «الثورة كانت على تجار الدين الذين فرقوا المصريين وقسموهم إلى مسلمين وكفرة، وما شهدنا اغتيالات وسحل وتكفير وخيانة باسم الدين إلا من هذه الجماعة الضالة التي ابتليت بها الأمة، في فترة حالكة من الزمن».