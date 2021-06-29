شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2021 - 2022 ، حتى ٨ يوليو 2021 والذي كان من المقرر أن ينتهي غداً الأربعاء الموافق 30 يونيو ، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور في إتاحة وقت كافي للتقديم، نتيجه الإقبال الشديد علي التقديم وتيسيرا علي اولياء الأمور.

كان رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قد تقدم بمذكره للعرض علي المحافظ للموافقه علي مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2021 - 2022 لمده أسبوع، ليقرر المحافظ مد فترة التقديم حتي ٨ يوليو القادم حرصا منه علي مصلحة الطلاب وتيسيرا على أولياء أمورهم.

يذكر أن التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2021 - 2022 م يتم إلكترونيا من خلال الرابط https://forms.gle/yrkEnWF3EawNXy1W6 , وكذلك صفحة البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية علي الفيس بوك https://www.facebook.com/269686233119113/posts/4068849253202773/