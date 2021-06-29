شكرا لقرائتكم خبر عن 95 مليون شاب وفتاة يشاركون فى الأنشطة والمبادرات الشبابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، العديد من المبادرات الجديدة لتطوير النشء والشباب والرياضة وإتاحة الفرصة لبناء شخصية شبابية رياضية، حيث نفذت الوزارة على المستوى الشبابى 5301 برنامج ونشاط رياضى وشبابى خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، بمشاركة 95 مليون شاب وفتاة على مدار جميع الأنشطة فى السنوات السبع، حيث تبنت الوزارة مشروع «الرياضة ممارسة ومنافسة وأسلوب حياة» لجميع المصريين فى الجمهورية لتهيئة المناخ الداعم لتحفيز المصريين على ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة الرياضية والتميز فى الألعاب الجماعية والفردية، وتمكين الشباب وتفعيل مشاركته فى الحياة العامة بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وراعت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ برامج وأنشطة هدفها تحسين النمط الصحى للمواطنين، من خلال الممارسة الرياضية والتوسع فى الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ، والتنمية الرياضية للمجتمع المصرى وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وأطلقت وزراة الشباب والرياضة العديد من المبادرات الشبابية، فى مقدمتها مسابقة تالانت بالعربى التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب الفنية فى مجالات مختلفة، تعد أول مبادرة حكومية تهدف لاكتشاف المواهب الفنية فى المجالات المختلفة، وتستهدف الشباب من سن 8 حتى 17 عاما، ومبادرة «دراجتك صحتك» التى أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بغرض المساهمة فى نشر ممارسة الرياضة والمحافظة على البيئة، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبغرض المساهمة فى نشر الرياضة.

وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية من محاور استراتيجية عمل الوزارة، ومبادرة «دراجتك.. دخلك» للحث على المشاركة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ومشاركتها فى التنمية المجتمعية، التى تعمل على توفير فرص عمل للشباب بالإضافة لمبادرة الدراجة الكهربائية ومبادرة الربط الإلكترونى والتحول الرقمى لمراكز الشباب، ومنحة ناصر للقيادة الدولية التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شباب العالم وكان آخرها مبادرة «تعاون الجنوب جنوب».