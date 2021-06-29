شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات وموعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مشروعا المونوريل «مونوريل العاصمة الإدارية- مونوريل 6 أكتوبر» وسيلة جديدة للنقل الجماعي؛ لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب.

وتستهدف تلك الوسيلة الجديدة تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين للعاصمة الإدارية كما يُتوقع أن تسهم في خفض معدلات التلوث البيئي، وتخفيف حدة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة.

ونستعرض فيما يلي أهم ملامح مشروع مونوريل بناء على ماتم نشره من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء:

1-- يبدأ من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

2-- يصل طوله إلى 56.5 كم.

3-- يضم 22 محطة، وهى (الاستاد – هشام بركات – جامعة الأزهر – الحى السابع – المنطقة الحرة – المنطقة الحرة – مسجد المشير – شارع التسعين – المستشفى الجوي – فندق تويست – جامعة المستقبل- إعمار – ميدان النافورة – البروة – بيت الوطن – مسجد الفتاح العليم – الحى السكنى R2 – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – الحى الحكومي – حي السفارات- العاصمة الإدارية).

4- يسهم في نقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

5- ستكون المرحلة الأولى جاهزة أمام الركاب أواخر مايو 2022 (مسجد المشير – العاصمة الإدارية)، أما المرحلة الثانية ستكون جاهزة في فبراير 2023.

6- نسبة التنفيذ الاجمالية للمشروع 21.2% حتى يوليو 2021

7- 80 كم/س هي السرعة التصميمية للمونوريل، وسيتم قطع الرحلة من «استاد القاهرة» حيث بداية المشروع حتى «العاصمة الإدارية»، حيث نهاية المشروع في 60 دقيقة.

1- يبداأمن جامعة الدول العربية بالخط الثالث لمترو الأنفاق إلى التوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

2- يصل طوله إلى 42 كم.

3- يضم 12 محطة وهى «جامعة الدول العربية – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية- الطريق الصحراوي (القاهرة- الاسكندرية)- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية- الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع».

4- ينفذ المشروع خلال 42 شهرا، وسيكون جاهزا أمام الركاب مطلع يونيو 2023.

الاستعانة بشركات عالمية لإدارة «المونوريل» - صورة أرشيفية

اما بالنسبة لسعر التذكرة لم يحدد بعد .