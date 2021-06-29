شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، نشاط متنوع لأبناء المهندسين بعنوان«الكامب الصيفى» والذى يستمر طوال فترة الصيف.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الكامب الصيفى هو نشاط ترفيهي وعلمى ورياضة يضم عدد من الفاعليات والدورات التدريبية التي تستمر طوال شهور الصيف لتنمية مهارات أبناء المهندسين في كافة المجالات.

وأضاف أن من ضمن الفاعليات التي سيتم إطلاقها هو فريق الكشافة بالتعاون مع الجمعية المصرية للكشافة بالإضافة إلى فرق في كرة السلة والقدم وكرة السرعة، مشيرا إلى تنظيم دورات تدريبية وفرق فنيه في الكورال والرسم.

وأوضح رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أنه سيتم تنظيم نشاط ثقافى وإعداد نفسى وسيتم الإعلان عن كافة الفاعليات من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية وكيفية الاشتراك فيها لكى يستفاد منها اكبر عدد من المهندسين وأسرهم .