شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية النجوع بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 حالة مخالفة على مساحة 7 قراريط بحوض ابو زعفة عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض مقام على أرض زراعية دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وشارك في الحملة صالح غانم رئيس قرية النجوع ورئيس قسم التنظيم بالتنسيق الوحدة الزراعية بالقرية .. وفي السياق ذاته قامت الوحدة المحلية بالحلة بإزالة حالة مخالفة عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض بالجبانة بقرية الحلة علي مساحة 175 وتم ازالة المخالفة وتم تحرير محضر بالواقعة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالتها في المهد.