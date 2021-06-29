شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 945 مركز شباب ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساهمت وزارة الشباب والرياضة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى جميع محافظات مصر، بخطة بناء وتطوير شاملة، فكان للصعيدين الشبابى والرياضى نصيب وافر من تنفيذ أهداف ومرتكزات مبادرة حياة كريمة من خلال إنشاء وتطوير شامل لعدد 945 مركز شباب، موزعة على مختلف المحافظات المتضمنة بالمبادرة الرئاسية، تتضمن إنشاء عدد 271 مركز شباب جديدا، ورفع كفاءة وتطوير شامل لعدد 674 مركز شباب.

وشملت الأعمال التى تولت الوزارة تنفيذها فيما يتعلق بالإنشاء الجديد لمراكز الشباب وجود مقار إدارية واجتماعية وملاعب متعددة ومساحات خضراء، وفيما يخص التطوير فسيتم استكمال المتطلبات الخاصة بمراكز الشباب من ناحية الملاعب والمبانى والأسوار، بما يضمن لتك المراكز القدرة على جذب النشء والشباب الفتيات ومختلف المواطنين، بما يتسنى لتلك المراكز للقيام بدورها كمراكز خدمة مجتمعية تنويرية هادفة.

ونفذت الوزارة فى مراكز الشباب العديد من الأنشطة والبرامج المبتكرة الهادفة إلى برامج بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتأهيلهم بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية فى الحكومة والقطاع الخاص لمتطلبات سوق العمل وتدريبهم على إطلاق مشروعاتهم الخاصة وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال والتوسع فى الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ، فضلاً عن البرامج المعنية بتحسين النمط الصحى للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية، بالإضافة إلى المبادرات المعنية بتنمية الموارد فى مراكز الشباب وصولا للتمويل الذاتى.

إضافة إلى توحيد جهود وأنشطة العديد من أنشطة ومشروعات وبرامج مراكز الشباب خلال مبادرة التحول الرقمى وربطها بمختلف المشروعات القومية التى تتولى الوزارة تنفيذها، ومنها إبداع مراكز الشباب والأندية الرياضية لفئة الشباب، والتى تقام تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، ومشرع تالانت بالعربى للأطفال الموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات الثقافية والفنية وأوليمبياد الطفل المصرى ومبادرات نبذ التعصب ومواجهة الشائعات.