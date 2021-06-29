شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدًا آخر فرصة لتلقى طلبات العداد الكودي.. ولا مد لفترة التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، من بينها إعلان وزير الكهرباء، أن غدًا آخر فرصة للمواطنين لتقديم طلبات تركيب العدادات الكودية، وعدم مد فترة التقديم، فضلًا عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

توجيهات مهمة للرئيس السيسى بشأن مشروع "الدلتا الجديدة".. اعرف التفاصيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.

الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروع القومى العملاق "الدلتا الجديدة"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.

رئيس الوزراء يفتتح غدا معرض القاهرة الدولى للكتاب

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء معرض القاهرة الدولى للكتاب .

ويشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، وكذلك تخصيص ركن خاص يكون سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.

تخفيض رسوم شهادة إثبات تلقى لقاح كورونا 100جنيه للمصرى و10دولارات للأجنبى.. صور

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادي قدره 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، وذلك لتخفيف العبء عن المسافرين المصريين وغير المصريين، حيث إنه يتم إجراء تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه، مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 .. 95% للطب و80% للهندسة و60% للإعلام

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ووافق المجلس على تطبيق نفس قواعد العام الماضى فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2021/2022.

الإفتاء: يجوز للمرأة وضع العطر خارج المنزل ما لم تقصد استمالة الرجال.. فيديو

"حكم وضع البرفان للمرأة خارج المنزل؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "إذا كان خفيف ولا تقصد به المرأة إثارة الغرائز أو استمالة قلوب الرجال فلا حرج فيه".

القرار صدر .. محمد عبد الجليل مديرا فنيا للمقاصة خلفا لعظيمة

قرر مسئولو نادى المقاصة تعيين محمد عبد الجليل مديرا فنيا للفريق الفيومي خلفا لمحمد عظيمة الذي استقال من منصبه بعد الخسارة من الزمالك أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حسام حبيب يكشف سر علاقته بوالده.. ويؤكد: "التسريب صحيح".. اعرف القصة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع تسريب صوتى منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التى تنتمى لها وغيرها من الأمور الشخصية.

محافظ البحيرة يعتمد 250 درجة للقبول بالصف الأول الثانوى العام

اعتمد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوى بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسى القادم 2021/2022 بحد أدنى 250 درجة لكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة.

مطارا طابا ومرسى مطروح يحصلان على شهادة الاعتماد الصحى من ACI

أعلن المركز الإعلامى لوزارة الطيران اليوم الثلاثاء فى بيان له عن حصول مطارى طابا ومرسى مطروح على شهادات الاعتماد الصحى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط بالتزامن مع إحتفالات ثورة 30 يونيه المجيدة.

وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": لن يتم مد فترة تلقى طلبات "الكودى" وغدا آخر فرصة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن غدا، الأربعاء، آخر موعد لتلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية ولن يتم مد فترة تلقى الطلبات.

النواب يوافق على قرض بـ362.9 مليون يورو لرفع معدلات السلامة بالسكك الحديدية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250"لسنة، 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900الف يورو.

الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم.. تعرف عليها.. صور

وافق مجلس الوزراء، على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021، الأول يخص التعاون المالي لعام 2019، وبموجبه تُمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية، أو أي جهات أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها، من الحصول من بنك التعمير الألماني على دعم مالي لمشروعي "دعم كفاءة الطاقة"، و"مبادرة دعم التعليم الفني الشامل في مصر"، أما الاتفاق الثاني فيتصل بالتعاون الفني لعام 2019، فبموجبه تُتيح الحكومة الألمانية مساهمات لدعم مشروعات: الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه، ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، فضلاً عن تعزيز "المترولوجيا" لنُظم القياس والمُعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تخفيض رسوم شهادة إثبات تلقى لقاح كورونا 100جنيه للمصرى و10دولارات للأجنبى.. صور

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادي قدره 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، وذلك لتخفيف العبء عن المسافرين المصريين وغير المصريين، حيث إنه يتم إجراء تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه، مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.

وزيرة الصحة: حاملو شهادات التطعيم ضد كورونا مسموح لهم دخول مصر بشرط

تناولت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الاسبوعى ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

تحويلات مرورية لإنشاء محور الفردوس بشارع أحمد سعيد لمدة 30 يوما

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب استكمال أعمال محور الفردوس لمدة 30 يوما، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية أفريقيًا فى نسب تطعيم لقاح كورونا

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تناولت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الاسبوعى ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل.

رئيس الوزراء: 30 يونيو واحدة من أعظم الثورات وعلامة فارقة فى تاريخ الوطن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للمجلس اليوم، الثلاثاء، لاستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.