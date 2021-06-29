شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: يجوز للمرأة وضع العطر خارج المنزل ما لم تقصد استمالة الرجال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "حكم وضع البرفان للمرأة خارج المنزل؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "إذا كان خفيف ولا تقصد به المرأة إثارة الغرائز أو استمالة قلوب الرجال فلا حرج فيه".

وتابع ممدوح في إجابته على السؤال: "ربما يعلق أحدهم الآن ويقول ما هذا الذى تقوله يا شيخ اتقى الله ألم تقرأ الحديث الشريف أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمتر على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية"، مضيفا: "هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم "ليجدوا"، والحديث يقصد هنا أن العلة من وضع العطور هو استمالة قلوب الرجال وأن يتأملها الرجال وتدعوهم إلى نفسها من طرف خفي، فهى زانية لأنها تفعل شيء من مقدمات الزنا.. وهذا هو الممنوع".

وأكد مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراح الحديث على هذا الرأى، قائلاً: "شراح الحديث ذكروا أن اللام فى الحديث للتعليل، وليست للعاقبة".

كان الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قال إن التعطر للرجال والنساء يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيف، وهذه مطلوبات شرعية، مضيفًا فى لقاء تليفزيوني سابق:" لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب، و التعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضارى، وأن استخدام العطور بالنسبة للمرأة لابد وأن يكون غير ملفت، حيث إنه لابد أن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور".