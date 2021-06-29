شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 240 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنسيق الشهادة الاعدادية على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021/2022 بمجموع 240 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية وذلك بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك خلال لقائه محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومحمد ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم وهدى حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، الثلاثاء، إلى إنه حرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية فإنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والإنتهاء إلى مجموع 240 درجة كحد أدني للقبول وذلك بعد الإرتفاع الكبير في درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافوء الفرص بين جميع الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعلم الثانوى العام وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.

وقال محافظ أسيوط إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتماماً كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الحكومة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات مطالباً قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمي معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج مؤكدًا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد اعتمد نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 بنسبة نجاح بلغت 73.75 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68 % للإعدادية المهنية.

وأوضح محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الدور الاول للفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 73.75 % وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 48 ألف و467 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 66 ألف و816 طالبًا لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 ألف و607 طالبا نجح منهم 8059 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.68 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 71%.