شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يثمن جهود مكتب خدمة المواطنين لاستجابته لـ٢٥٩٢٠ شكوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهد المبذول من مكتب خدمة المواطنين للإستجابة لـ 25920 شكوى، خلال الفترة من 1 / 9 / 2018 حتى نهاية يونيو الجاري.

وأكد المحافظ على أهمية مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ودوره الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين، بإرسال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسؤولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون، موضحاً إهتمام القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بشكاوى المواطنين والعمل على حلها وسرعة الاستجابة لها، ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون، لكون مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين.

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا العام لأهالي الشرقية، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتلبيه احتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وأوضح محافظ الشرقية أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة 42 مرة منذ توليه مسؤولية محافظة الشرقية، وذلك خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة، وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبيه كافة مطالبهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.

أشار المحافظ إلى أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات، كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر، فضلاً عن تكليف كل من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين من خلال مديرية القوى العاملة، وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل، أوضح إبراهيم عز الدين مصطفى، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد استقبل خلال شهر يونيو الجاري 593 شكوى تم الرد على 516 شكوى منها بنسبة 87٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجارٍ فحص 77 شكوى للرد عليها تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال الفترة من 1/9/2018 حتى نهاية يونيو الجاري، تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضٍ لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.