شكرا لقرائتكم خبر عن منها «تل الفراعين» و«فنار البرلس».. تعرف على المواقع الأثرية الشهيرة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشتهر محافظة كفر الشيخ بالعديد من المواقع الأثرية الهامة ، منها مدينة بوتو ، «تل الفراعين»، وأثار فوه الإسلامية من مساجد وعددها 365 مسجداً ،إضافة لربع الخطايبة وغيرهم من الآثار، إضافة لمتحف كفر الشيخ القومي العملاق والذي يضم 1200 قطعة أثرية منها المعروض ومنها بالمخازن.

طابية عرابي

بمصيف بلطيم الشهير بـ«مصيف العائلات» توجد طابية عرابي على بعد أمتار من فنار البرلس وقد أقامها صلاح الدين الأيوبي لصد الهجمات الصليبية القادمة من أوربا وقام بترميمها الخديوي إسماعيل عام 1882م وقد عثر بها من فترة على 3 مخازن للأسلحة وكمية كبيرة من القنابل والدانات كبيرة الحجم وكمية من الفخار والخزف تعود إلى 1100 عام، ويوجد حاليا عدد من المدافع القديمة بالطابية وقد استخدمها البطل أحمد عرابي لصد هجمات الإنجليز على المنطقة الذي أطلق عليها طابية عرابي حتى الآن.

فنار البرلس

يرجع تاريخ إنشائه إلي عام 1869م ويصل عمره إلى 120 مائة وعشرون عاما يبلغ ارتفاعه 55 مترا ومثبت على 3 قواعد من الرصاص على شكل مثلث زنتها 40 طنا بالإضافة إلى مجموعة من السوست الحديدية لمساعدته على المرونة والميل مسافة 12 سم عند اشتداد الرياح.

وتعمل غرفة الإضاءة بالكيروسين ويصل مدى إشارتها إلى 118 ميلا بحريا وسجلته دائرة المعارف البريطانية في 4 صفحات كاملة نظرا لدقته ،وأخيرا تم ضم فنار البرلس وملحقاته البالغة 18 غرفة إلى هيئة الآثار ،وسيتم الحفاظ على الفنار وإعادة ترميمه واقامة حرم حوله لمسافة 50م وحديقة متحفية ونافورة علي الطراز الإسلامي وتمهيد الطريق المؤدي إليه الذي ارتبط اسمه بين أهالي المنطقة بطريق فريد الأطرش لأنه شهد تصوير أغاني فيلم لحن الخلود.