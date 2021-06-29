شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وأكد الأزهر على ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي المصري، وتكاتفه خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، وبخاصة بعد ما وضح للعيان من قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الكثير من الآمال، والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.

وبهذه المناسبة، يدعو الأزهر شعب مصر؛ أفرادا ومؤسسات، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.