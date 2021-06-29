شكرا لقرائتكم خبر عن مطارا طابا ومرسى مطروح يحصلان على شهادة الاعتماد الصحى من ACI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامى لوزارة الطيران اليوم الثلاثاء فى بيان له عن حصول مطارى طابا ومرسى مطروح على شهادات الاعتماد الصحى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط بالتزامن مع إحتفالات ثورة 30 يونيه المجيدة.

وقال البيان، أنه فى ضوء النجاحات التى يشهدها قطاع الطيران المدنى على مدار 7 سنوات، واهتمام القيادة السياسية بهذا المرفق الوطنى الهام، وحرص وزارة الطيران المدنى على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين، حصل مطارا طابا ومرسى مطروح على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولى (ACI) ليصبح إجمالي عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحى 11 مطاراً وهم مطارات القاهرة و الأقصر وأسوان وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط ومرسى علم بالإضافة لمطارى طابا ومرسى مطروح، وبذلك تصبح مصر من أكثر الدول على مستوى افريقيا والشرق الأوسط في عدد المطارات الحاصلة على تلك الشهادة.

يأتى ذلك فى إطار المجهودات التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاعات الدولة المختلفة للتصدى لجائحة كورونا، حيث كانت لمصر السبق فى المشاركة في برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) Airport Health Accreditation منذ انطلاقه والذي يمنح المطارات تقييم يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة .

وفى هذا السياق، أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى إن حصول 11 مطار على شهادة الاعتماد الصحى يعد انجازاً كبيراً على المستوى الدولى والإقليمى و تأكيداً على مدى حرص قطاع الطيران على اتخاذ جميع الضوابط الوقائية بالمطارات المصرية، وعلى متن الطائرات وفقاً للتوصيات الدولية لمنع تفشي فيروس كورونا والمحافظة على سلامة وصحة المسافرين ، وبما يتماشى مع المعايير العالمية وضوابط السلامة والصحة التي وضعها مجلس المطارات الدولى ومنظمة الطيران المدنى الدولى "الايكاو" .