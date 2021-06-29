شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": لن يتم مد فترة تلقى طلبات "الكودى" وغدا آخر فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن غدا، الأربعاء، آخر موعد لتلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية ولن يتم مد فترة تلقى الطلبات.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تسابق الزمن لانهاء الإجراءات الخاصة بتركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودى الخاصة بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عمل ما يقرب من يقرب من 600 الف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وقال شاكر، إن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي ، موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

وتابع شاكر، أن من بين أهداف تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.