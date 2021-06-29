شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على قرض بـ362.9 مليون يورو لرفع معدلات السلامة بالسكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250"لسنة، 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900الف يورو.

ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمن وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية - القاهرة - نجح حمادى.

ووفقا للاتفاقية تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولية تنفيذ المشروع وذلك بتحديث نظم الإشارات الآمنة وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان وتنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.

واكدت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد فى تقرير لها ان الاتفاق يسهم بشكل اساسى فى تحقيق عنصرى الامان والسلامة على السكة مما يؤدى الى القضاء بشكل كبير على حوادث القطارات.