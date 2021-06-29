شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض رسوم شهادة إثبات تلقى لقاح كورونا 100جنيه للمصرى و10دولارات للأجنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادي قدره 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، وذلك لتخفيف العبء عن المسافرين المصريين وغير المصريين، حيث إنه يتم إجراء تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه، مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.







































































