شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: حاملو شهادات التطعيم ضد كورونا مسموح لهم دخول مصر بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الاسبوعى ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

واستعرضت وزيرة الصحة إجراءات دخول المسافرين القادمين إلى مصر، موضحة أنه تم تحديث تلك الإجراءات بما يتماشى والإجراءات المتخذة في العديد من الدول، وذلك من حيث اعتبار المتلقين للجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا من الفئات المستثناة من إجراء اختبار فحص الحامض النووي للفيروس، بما في ذلك السماح بدخول القادمين الذين يحملون شهادات التطعيم ضد الفيروس شريطة احتواء الشهادة على QR Code، وأن يكون نوع التطعيم المستخدم من التطعيمات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية، وأن يكون قد مر على الجرعة الأخيرة 14 يوماً على الأقل.

وأضافت أنه يعفى حاملو شهادات التطعيم من شهادة PCR سلبى أو إجراء تحليل PCR عند الوصول، فيما لا يعفى حاملو شهادات التطعيم من إجراء اختبارID بالنسبة للقادمين من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المتحور.