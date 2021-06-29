نقيب الإعلاميين: 30 يونيو ثورة إنقاذ وبناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

هنأ النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

قال نقيب الإعلاميين إن ثورة 30 يونيو، كانت بمثابة طوق النجاة الذى أنقذ مصر وشعبها العظيم من حكم جماعة الإخوان، التي حاولت هدم الدولة وتفكيكها ولكن بعد 8 سنوات استعادت مصر مكانتها دوليًا واقليميا ودورها الرئيسي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف سعدة: ونحن نحتفل بمرور 8 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، نحتفل أيضا بمرور سبع سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر قدم خلالها من الإنجازات ما يخلد اسمه ويكتبه بحروف من ذهب على صفحات التاريخ المصري، فما فعله الرئيس السيسي وما قدمه لمصر في 7 سنوات، عجز عن إنجازه الآخرون فى عشرات السنين.

وأكد أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية ضد فشل السلطة الحاكمة التي اختطفت الحكم في غفلة من الزمن؛ بل كانت ثورة بناء وتعمير وتحرير وحددت أهدافها بوضوح وتطلعاتها بشفافية، وتعهداتها بمسئولية.

وشدد على أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والطرف.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته قائلا: مازلنا ننتظر يا فخامة الرئيس المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب حفظ الله مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.