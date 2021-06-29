القوى العاملة تكشف تفاصيل طلب معاش زوجتين توفي زوجيهما بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرتين تقيمان بالقاهرة والمنوفية لمعرفة حقهما في معاش زوجيهما اللذان كانا يعملان بإيطاليا وتوفيا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أول بأول.

وقال الملحق العمالى بميلانو عزت عمران، في تقريره للوزير، إن المواطنتين "جيهان.س.ن" من القاهرة و"راندا. أ . ز" من المنوفية يطلبان معرفة هل يحق لهما معاش من عدمه عن زوجيهما اللذان توفيا وكان يعملان بإيطاليا، حيث توفي زوج "جيهان" "عبد العزيز .ع.ن" وزوج "راندا" "أ.ع.س".

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أنه على الفور توجه رئيس إلى هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" وبحث ملف العاملين وكانت نتيجة البحث أن زوجيهما لم يكونا ملتزمين بسداد الأقساط التأمينية خصوصا في آخر 5 سنوات السابقة للوفاة، ولذلك لا يستحق الورثة معاش بل يستحقان مكافأة تدفع لمرة واحدة.

وتواصل مكتب التمثيل العمالي بميلانو الأسرتين، وإبلاغهم بنتيجة البحث، وكذلك بالمستندات المطلوبة لصرف المكافأة فورا، كما تم إبلاغ السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بكل الإجراءات التي تمت بناء على توجيهاته.