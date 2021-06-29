لخريجي هذه الكليات.. الأوقاف تعلن حاجتها لخطباء مكافأة على بند التحسين (2400 جنيه)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين في الخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي إحدى الكليات التالية بجامعة الأزهر: (أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون " بشعبتيها "، القرآن الكريم، اللغة العربية، اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية " جميع اللغات، التربية شعب : الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – الإنجليزية - الفرنسية) ، بشرط الحصول على تقدير جيد تراكمي على الأقل.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أمس، فتح باب التقدم لخطباء المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر الشريف من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الراغبين في التعاقد بنظام الأجر مقابل عمل

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن العمل سيكون في المناطق التي تحددها الوزارة وفق الضوابط التالية:

1. أن يكون المتقدم من خطباء المكافأة على بند التحسين.

2. أن يكون حاصلًا على الليسانس من إحدى الكليات التالية : (أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون " بشعبتيها "، القرآن الكريم، اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية " جميع اللغات، التربية شعب : الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية).

3. أن يقبل العمل في الأماكن التي تحددها الوزارة حسب احتياجها.

4. يكلف من يجتاز الاختبارات المطلوبة بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر وخطبة الجمعة، وإشرافه العام على المسجد المحدد له، مع إعطائه إجازة أسبوعية أحد أيام الأسبوع عوضًا عن يوم الجمعة بالتنسيق مع المديرية التي يعمل بها.

5. سيتقاضى المتعاقد بنظام الأجر مقابل العمل مبلغ (2400 جنيه) شهريًا.

6. من تثبت كفاءته في أداء المهام المكلف بها ستكون له الأولوية حال الإعلان عن تعيين الأئمة متى انطبقت عليه شروط الإعلان.

• على الراغبين ملء النموذج المرفق على الرابط التالي : ( https://forms.gle/crVtygDEfh7U7BaEA )

ثانيًا : في سبيل إتاحة الفرصة أمام خطباء المكافأة على غير بند التحسين الراغبين في تحسين أحوالهم المالية دخول اختبار تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة ملء النموذج المرفق على الرابط التالي : ( https://forms.gle/a1Nwy9ovejRVxJaf9 )

ومن يجتاز منهم اختبارات التحسين سيكون له الحق بعد ثلاثة أشهر في التقدم للتعاقد بنظام الأجر مقابل عمل الموضح في البند أولاً ، بعد استيفاء الإجراءات والاختبارات المطلوبة للتعاقد بنظام الأجر مقابل عمل.