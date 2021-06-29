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ضبط مدير شركة بحوزته 21 ألف قطعة طبية مجهولة المصدر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، بمحافظة القاهرة، بحوزته 21٫000 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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