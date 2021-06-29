قصايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع المستشارين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣.

وجاء في بيان الهيئة: "لقد أبهرت ثورة 30 يونيو العالم وأظهرت وعي وجسارة الشعب المصري وقيادته العظيمة التي كانت من أهم أهدافها تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري بجميع طوائفه لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والأمن والأمان للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأضافت: "الرئيس السيسي قاد سفينة الوطن نحو بر الأمان وحتى الآن وما حققه خلال تلك الفترة ويحققه على أرض الواقع من آمال وطموحات الشعب المصري في شتى المجالات".

واختتمت بيانها "نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. حفظ الله الوطن من كل شر وسوء.. وتحيا مصر".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.