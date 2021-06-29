محكمة النقض تودع حيثيات حكم إعدام متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان، وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى المؤبد، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة".

وجاء نص الحكم؛ أولًا: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.

ثانيا؛ باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد، وثالثا؛ باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

وقالت محكمة النقض في حيثيات الحكم، إنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى إدانة الطاعنين باعتبارهم شركاء في الجرائم التي دانهم بها تطبيقًا لقانون التجمهر، فلا محل لجدل الطاعنين من اضطراب الحكم في شأن اعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء تطبيقا لمبادئ الاشتراك العادية، هذا فضلًا عن أنه من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر كافة أركان جريمة الاشتراك في التجمهر.