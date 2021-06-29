تفعيلاً لإجراءات الطب الوقائي.. قطاع السجون يوجه قوافل طبية لـ "ليمان أبي زعبل 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع السجون، بتوجيه قوافل طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية)، إلى (ليمان أبى زعبل 2)، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .