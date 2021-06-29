تحويلات مرورية لإنشاء محور الفردوس بشارع أحمد سعيد لمدة 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب استكمال أعمال محور الفردوس لمدة 30 يومًا، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع أعمال محور الفردوس بشارع أحمد سعيد، وبدء تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية بشارع أحمد سعيد في الوصلة من شارع السرجاني وحتى شارع العباسية بالاتجاهين، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021 ولمدة 30 يوماً وسيتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لشارع أحمد سعيد بالاتجاهين، وكذلك الاستبقاء على حارة مرورية بعرض 2,5 متر بشارع أحمد سعيد للقادم من تقاطعه مع شارع العباسية وحتى ميدان تاكي لخدمة قاطني المنطقة السكنية.

وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية، على النحو التالى:

- القادم من ميدان الفردوس اتجاه العباسية: تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليوناني والتحويل السابقة فيميناً شارع السرجاني فيساراً شارع العباسية، وتحويل حركة المرور يميناً شارع سليم عبده، التحويلة السابقة فيميناً شارع السرجاني فيساراً شارع العباسية.

- اتجاه العباسية: تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليوناني فيميناً شارع سبيل الخازندارة فيساراً شارع السكة البيضاء فيميناً شارع فخري عبدالنور تجاه ميدان العباسية.

- القادم من شارع رمسيس: تحويل حركة المرور يميناً شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش تجاه شارع السرجاني فيميناً شارع الطرابيشي فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبي فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكي.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.