ضبط 1554 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1554 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن أحد المراكز التجارية، بمحافظة القاهرة، بحوزته 4 طن "مقطعات دواجن"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك مصنع لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان، بمحافظة الغربية، بحوزته 10 طن "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" - 1٫5 طن "جبن أبيض" معبأة داخل صفائح بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي "منتج نهائي" وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة القاهرة، بحوزته (5٫6 طن "أرز أبيض - مكرونة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي– 1168عبوة "زيت طعام – مسلى" بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.