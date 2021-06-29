شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النادى الأهلى فى مجلس الشيوخ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى في الاجتماع الذي عقدته لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب إبراهيم حجازي، وشهد الاجتماع حضور الكابتن حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء اللجنة «نواب الشيوخ».
وشهد الاجتماع مع رئيس النادي الأهلي مناقشة سبل تعظيم الإستفادة من الإتحادات الرياضية في مصر، ودراسة الأمور المتعلقة باللجنة الأولمبية الدولية .
وعلمت «المصري اليوم» أن الاجتماع بداية للعديد من الإجتماعات التي ستشهدها لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الفترة المقبلة، والتي سيحضرها العديد من الشخصيات الرياضة، سواء رؤساء الأندية أو رؤساء الإتحادات وقيادات اللجنة الأولمبية، للإستماع إلى وجهة نظرهم في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تقدمت بالتهنئة لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب الفوز في مواجهتي الدور قبل النهائي على فريق الترجي التونسي بعد الفوز في مباراة العودة اليوم في القاهرة بنتيجة 3- 0 بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بنتيجة 1-0 .
وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لفريق النادي الأهلي في مباراة النهائي والفوز على فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي والاحتفاظ باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشر في تاريخ النادي الأهلي.
وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الأداء والمستوى الذي قدمه النادي الأهلي يستحق التقدير والتحية وأن هذه الانتصارات تضاف لقائمة انتصارات الرياضة المصرية التي تحقق انجازات كبيرة في السنوات الحالية في ظل الدعم الغير محدود من القيادة السياسية التي تدعم الرياضة والرياضيين بشكل غير مسبوق من أجل تحقيق الانجازات ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية.