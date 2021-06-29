شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت منظمة بلان الدولية ظهر اليوم مائدة مستديرة لمناقشة دور الإعلامفي التوعية والدفع بتمكين النساء والفتيات وذلك بحضور عدد منالخبراء والإعلامين ورؤساء تحرير وأعضاء مجلس الشيوخ والباحثينفي مجال التنمية والنوع الاجتماعي.

وفي الجلسة التحليلية حول تمكين النساء والفتيات في الإعلام علق عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق أن

الدولة المصرية قطعت خطوات جيدة في تمكين المراة ولكن الذي يواجهنا هو المناخ العام علي حد قوله فأوضح أن الدولة تتخذ قرارات ثوريةولكن المجتع شديد الرجعية.

فتات الفستان قصة تعبر عن تفكير المجتمع والواقع الرجعي لتفكير المواطنين النمطي.

النسبة الاعلي لدارسي الإعلام هم من الفتيات.

في العمل الإعلامي هو الكفاءة ولدينا الكثير من السيدات نجوم في المجال الإعلامي.

دينا عصمت مذيعة DMc التمكين هي القدرة ان تعطي الحقوق وهي تؤخذ والمراة خلال السنوات السابقه من ثورة ٣٠ يونيو كان لها دور فيالشارع اعلي من دور الرجل تلك الثورة لاني انشتلت مصر من براثن الاخوان.

والمراة المصرية بعد ٣٠ يونيو لا اعتقد انها اخذت حقوقها فمؤسسات الدولة تحاول ان تعطي الدولة بعض من حقوقها، فلدينا ١٦٢ نائبةبرلمانية واول قاضية وغيرها واين المؤسسات الإعلامية غائبة فكل رؤساء التحرير من الرجال ودارات القنوات هم من الرجال من يتوليالمسوولية من الرجال فلا يوجد تمكين للمراة داخل موسسات الاعلامية.

رغم ان اغلب الدارسين لاعلام هم من السيدات وذلك لانهم لم تعطي لهم فرصة عادلة الدخول في صناعة المحتوي الإعلامي او من خلالالمضمون.

البرامج النسائية تتعلق بالطبخ والتجميل فقط فلا يوجد برامج تناقش حقوق المراة.

نفين عبيد الباحث في النوع الاجتماعي منظمات المجتمع المدني احيانا يتم دعوة المجتمع المدني للظهور علي قنوات رسمية او احيانا يتماستبعاده من الحوار ما اثير حول فكرة تنميط الادوار وان المراة لديها مسوولية وهي المنزل وهذا يحول ذول وصولها لمناصب في موسساتالاعلام وهنا يجب ان نتذكر الدستور الذي اكد علي مساعدتها في اداء مهامها.

وخططت التنمية ماذا يريد جميعنا في خطط التنمية فالدولة غير مقصرة في ذلك ولدينا خطط واهداف للتنمية المستدامة ولكن صناع الرأيالعام لا يركز علي ذلك فهل من المعقول ان يتم وصم وتنميط السيدات في مصطلحات بها تميز مثل «فتاة الفستان«وغيرها خاصة فيالعناوين الصحفية عن القضايا المتعلقة بالنساء.

هناك رسائل رجعية يقدمها الاعلام تعيق من تنفيذ خطة الدولة والتمكين للمراة. وخاصة وان لدي مصر رصيد من القيادات الوطنية.