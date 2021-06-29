شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: أعمال تطوير قرى مبادرة حياة كريمة بالحسينية تسير على قدم وساق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن أعمال التطويرالجاري تنفيذها بقرى مركز الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة ، تسير على قدم وساق ، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها الـ 41 قرية و 740 تابع ، لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بقرى مركز الحسينية ، وخلال الاجتماع تم عرض مقترح بخصوص استبدال الوحدتين الصحتين ببـشارة الطحاوي والحجازية بوحدة غسيل كلوي ومركز كلى صناعي لخدمة أهالي المركز، وتقديم رعاية صحية وعلاجية متميزة لهم ، ليقرر المحافظ مخاطبة وزيرة الصحة لإتخاذ اللازم و للصالح العام.

كما كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الحسينية بسرعة الإنتهاء من توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة محطات معالجة لقرى منشأة أبو عمر ، صان الحجر القبلية، ،الإخيوة ، وكذلك توفير الأراضي اللازمة لإقامة محطات مياه شرب عليها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

قدم محافظ الشرقية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرته الكريمة ورؤيته الثاقبة لإعادة الحياه بشكل افضل للقري الأكثر إحتياجاً، والتي ظلت لسنوات طويلة تعاني من الإهمال وعدم الإهتمام ،والأن تتصدر المشهد وتحصل على حقها في كافة الخدمات وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.