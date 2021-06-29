شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لإنشاء محور الفردوس بشارع أحمد سعيد لمدة 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب استكمال أعمال محور الفردوس لمدة 30 يوما، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، لتنفيذ مشروع أعمال محور الفردوس بشارع أحمد سعيد وبدء تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية بشارع أحمد سعيد فى الوصلة من شارع السرجانى وحتى شارع العباسية بالإتجاهين، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021 ولمدة 30 يوماً وسيتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً ، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع أحمد سعيد بالإتجاهين، وكذلك الإستبقاء على حارة مرورية بعرض 2,5 متر بشارع أحمد سعيد للقادم من تقاطعه مع شارع العباسية وحتى ميدان تاكى لخدمة قاطنى المنطقة السكنية.

وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية، على النحو التالى:

- القادم من ميدان الفردوس اتجاه العباسية: تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليونانى والتحويل السابقة فيميناً شارع السرجانى فيساراً شارع العباسية، وتحويل حركة المرور يميناً شارع سليم عبده ، التحويلة السابقة فيميناً شارع السرجانى فيساراً شارع العباسية.

- اتجاه العباسية: تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليونانى فيميناً شارع سبيل الخازندارة فيساراً شارع السكة البيضاء فيميناً شارع فخرى عبدالنور تجاه ميدان العباسية.

- القادم من شارع رمسيس: تحويل حركة المرور يميناً شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش تجاه شارع السرجانى فيميناً شارع الطرابيشى فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.