شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر تحتل المرتبة الثانية أفريقيًا فى نسب تطعيم لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تناولت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الاسبوعى ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل.

وألقت وزيرة الصحة الضوء على آخر المستجدات العالمية للفيروس من حيث الدول التي سجلت أعلي معدلات وفيات يومية، فضلاً عن موقف اللقاحات في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية، بعد المغرب، من حيث نسب التطعيم في القارة الأفريقية.