شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بمركزي الخارجة وباريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أوائل الشهادة الإعدادية بمركزي الخارجة وباريس وذلك في احتفالية أقامتها المحافظة بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والسيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والدينية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الحاليين والسابقين.

وقدم المحافظ، خلال كلمته، التهنئة لجميع الناجحين وأسرهم، مؤكداََ تقديم الدعم الكامل لقطاع التعليم والحرص على تكريم المتفوقين بكافة المراحل التعليمية لتقديم القدوة والمثل وتشجيع جميع الطلاب على التفوق، كما قدم الشكر لجميع العاملين بالقطاع على الجهد المبذول في تحقيق نتائج مشرفة.

كما شهد الاحتفال تكريم مديري مدرستي ٦ أكتوبر الإعدادية بالخارجة وباريس الإعدادية كأفضل مدرستين بإدارتي الخارجة وباريس التعليمية، وقام المحافظ بتسليم الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، كما قرر تنظيم رحلة على نفقة المحافظة لإحدى المدن الشاطئية لجميع الأوائل على مستوى المحافظة.