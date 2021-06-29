شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت معاينة لجنة مديرية الزراعة بالقليوبية،الثلاثاء، المشكلة من الدكتور حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية لمعاينة موقع وجود ثعابين بحوض المشتهرى بقرية أجهور الكبري مركز طوخ حول مزرعة حسن عبدالعزيز البكش في أعقاب مصرع أحد شباب القرية الذي لقي مصرعه إثر لدغة ثعبان وتوفي أثناء إسعافه لعدم توافر المصل المضاد بالوحدة الصحية بالقرية، عن أن السبب الرئيسي في ظهور وكر ثعابين بالمنطقة هو وجود أكوام من الاحطاب والحشائش حول مزرعة الدواجن ووجود حفر بحوائط المزرعة من الخارج ووجود أحطاب وقش ارز على اسقف مزرعة الدواجن وأكوام «السباخ».

وقامت اللجنة بتوعية الأهالي بأهمية التخلص من الحشائش الموجوده وكذا الأحطاب بالحرق حيث تعتبر ملاذ أمن لوجود الثعابين حيث تتوفر الرطوبة والظلام الملائمين للمعيشة، كما اتخذت بعض التدابير والإجراءات الإحترازية لمنع ظهور ثعابين أخرى بالمنطقة من خلال استخدام الطعوم السامه بوضع طعم مكون من واحد جزء سلفات نيكوتين ٤% مضاف إلى ٢٥٠جزء ماء، بحيث يوضع في طبق معدنى مسطح وتوزيع الاطباق في الحقل وفى مناطق تجمع الثعابين مع اضافة قليل من اللبن المتخمر للطعم كجاذب للثعابين.

واوضحت اللجنة في توصياتها وتقريرها حول الواقعة انه يمكن استخدام الجازولين في مكافحة الثعابين اثناء تواجدها داخل مواسير الر ى امام الحقل وذلك بغمر الماسورة بالجازولين والقضاء عليها، كما يمكن استخدام الاسطح اللاصقة على لوح من الخشب ووضعها في مجال حركة الثعابين فتلتصق بها ويسهل التخلص منها

وقامت اللجنة بالتوعية لصاحب مزرعة الدواجن في وجوده وعدد من المزارعين المجاورين وقد تم التوجيه باهمية تطبيق التوصيات بدقة واتباع التوصيات الفنية الموصى بها وابدت اللجنة استعدداها للوجود اثناء تحضير الطعم بالتنسيق مع صاحب المزرعة.

كان اللواء فخرالددين العربى مدير امن القليوبية تلقي اخطارا من العميد تامر موسى مامور مركز شرطة طوخ يفيد تلقية بلاغا من الأهالى بوفاة شاب يدعى «اسلام البكش» 28 عاما أثر لدعة ثعبان في قرية أجهور الكبرى دائرة المركز.

وتبين لرجال المباحث أن المتوفي كان في حقله وأثناء عمله لدغه ثعبان فأسرع الأهالى بحملة في إحدى السيارات لنقله إلى الوحدة الصحية بالقرية وتبين أنه لا يوجد مصل بها فأسرعوا به إلى مستشفى قها المركزى ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة في الطريق وتحرر محضرا بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة