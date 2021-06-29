شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» : طوارئ بالقطاعات والهيئات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، أن كل قطاعات الوزارة والهيئات الخدمية التابعة لها، استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تكليف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات لمهندسي حماية الأراضي، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لمنع أي تعد على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والإزالة الفورية في المهد، مشددًا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكلف «القصير» الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية بتكثيف الحملات للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أى تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك مع تزايد إقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكل المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظًا على البيئة من التلوث.

وطرحت الوزارة عددًا من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والأبقار، والماعز والخراف، بمزارعها التابعة لقطاع الإنتاج، والإدارة المركزية للمحطات، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم.

وفي ذات السياق، استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد وافق في وقت سابق على استيراد 96 ألفا و500 رأس عجل بقري، منها 52 ألفا و500 رأس بغرض الذبح الفوري و70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، و6500 طن من اللحوم المصنعة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من توفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء.