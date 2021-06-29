شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021- 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولى التخطيط والمتابعة، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهنس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والمهندس محمد صابر مدير عام كهرباء الفيوم، والاستاذ حسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري.
في بداية اللقاء، وجه محافظ الفيوم الشكر لرؤساء المدن وكافة الجهات ذات الصلة، على الآداء المتميز في تنفيذ خطة العام المالي الماضي، وإنهائها بشكل إيجابي، مؤكداً أنه تم الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبة 100%، كما تم زيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2021/ 2022 عن العام الماضي بقيمة تخطت الـ 21 مليون جنيه، لتصبح هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ المحافظة.
واستعرض مدير إدارة التخطيط، مؤشرات توزيع اعتمادات مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة للعام المالي 2021/ 2022 بإجمالي 512 مليونا و800 ألف جنيه، موضحاً أنه تم تخصيص مبلغ 35 مليونا و557 ألف جنيه لمشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، و260 مليونا و895 ألف جنيه لمشروعات رصف الطرق، و19 مليونا لتنفيذ الكباري والمعديات، كما تم تخصيص 134 مليونا و615 ألفا لمشروعات تحسين البيئة، و30 مليونا و123 ألفا لأعمال الأمن والإطفاء والمرور، و32 مليونا و610 آلاف لدعم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظة.
ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بمراجعة خطط مشروعات رصف الطرق بالمراكز، مع شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي، قبل التنفيذ، وكذلك التنسيق مع مديرية الري في حال إنشاء حوائط ساندة على الأبحر أو تبطين الترع، قبل رصف الطرق، مع الالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية في تنفيذ الخطة، وتحديد الأولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التي بدأ العمل في رصفها، والطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع التنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ الأعمال حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر.
ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بعقد اجتماع شهري مع مسئولي التخطيط بمجالس المدن، والمكتب الاستشاري للمحافظة، ومسئولي شركات الكهرباء، والغاز، ومياه الشرب والصرف الصحي، والجهات ذات الصلة، لمراجعة كافة الطرق قبل تنفيذ أعمال الرصف، والوقوف على حجم الأعمال ومعدلات التنفيذ أولاً بأول، لتذليل كافة العقبات.
ولفت المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماع لرؤساء المدن، مع عدد الشركات الحكومية المعتمدة، للوقوف على العروض المقدمة من هذه الشركات واختيار الأفضل منها، لتوريد احتياجات المحافظة من المعدات.
كما وجه المحافظ، مدير عام التخطيط، بالتنسيق مع رئيسي مركزي إطسا وطامية، ومسئولي الكهرباء، لإعداد مقايسة لإنارة طريق أسيوط الغربي بنطاق المركزين، تمهيداً لافتتاح المرحلة الأولى منه، مع الالتزام بكود الهيئة العامة للطرق والكباري.
فيما أكد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالنمط والنموذج المحدد من وزارة التخطيط في تنفيذ المجمعات الخدمية المزمع تنفيذها بالوحدات القروية.