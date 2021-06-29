شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021- 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولى التخطيط والمتابعة، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهنس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والمهندس محمد صابر مدير عام كهرباء الفيوم، والاستاذ حسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري.

في بداية اللقاء، وجه محافظ الفيوم الشكر لرؤساء المدن وكافة الجهات ذات الصلة، على الآداء المتميز في تنفيذ خطة العام المالي الماضي، وإنهائها بشكل إيجابي، مؤكداً أنه تم الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبة 100%، كما تم زيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2021/ 2022 عن العام الماضي بقيمة تخطت الـ 21 مليون جنيه، لتصبح هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ المحافظة.

واستعرض مدير إدارة التخطيط، مؤشرات توزيع اعتمادات مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة للعام المالي 2021/ 2022 بإجمالي 512 مليونا و800 ألف جنيه، موضحاً أنه تم تخصيص مبلغ 35 مليونا و557 ألف جنيه لمشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، و260 مليونا و895 ألف جنيه لمشروعات رصف الطرق، و19 مليونا لتنفيذ الكباري والمعديات، كما تم تخصيص 134 مليونا و615 ألفا لمشروعات تحسين البيئة، و30 مليونا و123 ألفا لأعمال الأمن والإطفاء والمرور، و32 مليونا و610 آلاف لدعم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظة.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بمراجعة خطط مشروعات رصف الطرق بالمراكز، مع شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي، قبل التنفيذ، وكذلك التنسيق مع مديرية الري في حال إنشاء حوائط ساندة على الأبحر أو تبطين الترع، قبل رصف الطرق، مع الالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية في تنفيذ الخطة، وتحديد الأولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التي بدأ العمل في رصفها، والطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع التنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ الأعمال حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر.

ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بعقد اجتماع شهري مع مسئولي التخطيط بمجالس المدن، والمكتب الاستشاري للمحافظة، ومسئولي شركات الكهرباء، والغاز، ومياه الشرب والصرف الصحي، والجهات ذات الصلة، لمراجعة كافة الطرق قبل تنفيذ أعمال الرصف، والوقوف على حجم الأعمال ومعدلات التنفيذ أولاً بأول، لتذليل كافة العقبات.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماع لرؤساء المدن، مع عدد الشركات الحكومية المعتمدة، للوقوف على العروض المقدمة من هذه الشركات واختيار الأفضل منها، لتوريد احتياجات المحافظة من المعدات.

كما وجه المحافظ، مدير عام التخطيط، بالتنسيق مع رئيسي مركزي إطسا وطامية، ومسئولي الكهرباء، لإعداد مقايسة لإنارة طريق أسيوط الغربي بنطاق المركزين، تمهيداً لافتتاح المرحلة الأولى منه، مع الالتزام بكود الهيئة العامة للطرق والكباري.

فيما أكد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالنمط والنموذج المحدد من وزارة التخطيط في تنفيذ المجمعات الخدمية المزمع تنفيذها بالوحدات القروية.