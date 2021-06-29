شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام القليوبية»: رفع وعي الشباب بالإنجازات القومية في ذكرى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات أن الدولة المصرية استعادت هيبتها الدولية والإقليمية عقب ثورة 30 يونيو، بعد خروج الملايين الذين فوضوا قائدا عظيما، حيث طالبوه بتصحيح المسار وتحقيق التنمية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والدولية.

وقال مدير اعلام القليوبية- في حديث خاص لقطاع الاخبار بالتلفزيون المصرى- إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع ان ينهض بالبلاد وإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي كانت تواجه مختلف القطاعات بمساندة الشعب المصرى، خلال سبعة سنوات من توليه المسؤلية رئيسا للجمهورية وها هي مصر تواصل جني ثمار رؤيتها الصائبة، عبر إصلاحات متعددة المحاور استهدفت تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة، أضحت مثار فخر لكل مصري ومصرية.

وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو أكد عرفة ان إعلام القليوبية استطاع ان يرفع وعى الشباب بالإنجازات القومية والمحلية التي حققتها الدولة المصرية من خلال عدة حملات توعوية تحت رعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات المستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الاعلام الداخلى وكان لهذه الحملات بالغ الأثر في خلق راى عام داعم لجهود الدولة وجهود اللواء عبدالحميد الهجان محافظة القليوبية فيما يتم من إنجازات بكل قرى ومدن المحافظة.