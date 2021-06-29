شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات رفع الإشغالات المخالفة لإعادة الإنضباط للشارع، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر ضد أحد المواطنين المخالفين لقيامه بنبش القمامة بالشارع، كما تم تحرير ٦ محاضر إشغال طريق، ورفع ٦٢ حالة إشغال مخالف وضبط ٣٣ حالةإشغال أخرى، وخلال متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تم تغريم ٤ مواطنين لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، كما تم تحرير محضر شيشة ومصادرة ٤ شيش، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة على المقاهي والكافيتريات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وقامت الحملة بالتوجه إلى قرية العزيزية لمتابعة مدى إلتزام المواطنين بالتعليمات، وتمكنت من ضبط ٦٤ حالة إشغال متمثلة في كراسى وترابيزات وباعة جائلين، وحواجز خشبية وحديدية، وتم رفع ٨٠ حالة إشغال وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة أسفرت عن ضبط عدد من التكاتك المخالفه، نظراً لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها، كما تم تغريم ٩ مواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامة الواقية، وعلي صعيد آخر تم رفع ٣٢ حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة، وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تطبيق القانون على المتعدين على حرم الطرق والشوارع الرئيسية، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وحفاظاً على الشكل الجمالي للمدن، فضلاً عن متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.