شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 138 مدرسة تجرى بها امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، وقال في بيان له اليوم الثلاثاء إنه تم تكثيف أعمال وتطهير وتعقيم 114 مدرسة سوف تجرى بها الامتحانات بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 24 استراحة «رجالي وحريمي» لرؤساء اللجان والمراقبين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم توفير كل احتياجات الطلاب من كمامات طبية ومطهرات عند دخولهم اللجان، وجار الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة داخل اللجان الامتحانية، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين، والاطمئنان على آلية توزيع أوراق الامتحانات على اللجان وتجميعها.