شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم جلسة مشاورات مع الاتحاد الأوروبى لبحث فرص تمويل مشروعات الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الموارد المائية والرى جلسة مشاورات مع ممثلى الإتحاد الأوروبى، واتحاد الصناعات المصرية والبنوك المصرية لبحث الفرص التمويلية المتاحة لتمويل مشروعات الرى الحديث.

شارك فى الاجتماع المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري، و الدكتورة إيمان سيد - رئيس قطاع التخطيط، و الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، و الدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، ومسئولين من وفد الاتحاد الأوروبى لمصر وبنك الاستثمار الأوروبى والعديد من شركات وبنوك القطاع الخاص.

وقدم بعض من خبراء مشروع ووتر ستارز الممول من الاتحاد الأوروبى والمنفذ تحت إشراف قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى- عروضاً توضيحية للفرص المحتملة لتمويل الاستثمار فى مجال تطوير الرى.

كما ناقش الاجتماع النتائج الأولية والجدوى الاقتصادية للعديد من المبادرات فى قطاع المياه بالإضافة إلى دور برامج الاتحاد الأوروبى فى تمكين مشاركة القطاع الخاص فى قطاع المياه وتحسين كفاءة موارد التمويل من خلال توفير أدوات التمويل المختلفة مثل منح الاستثمار والضمانات التمويلية بالإضافة الى تركيز الاجتماع على دعم برامج الرى الحديث وتطوير نظم الرى الحقلى بالشراكة مع البنوك المصرية والوزارات المعنية.