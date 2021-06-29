شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 385 ألف حيوان خلال يومين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير، أنه خلال يومين من انطلاق الحملة تم تحصين أكثر من 385 ألف جرعة على النحو التالي 196 ألف و594 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 114 ألف و88 رأس أبقار، 63 ألف و877 رأس جاموس، 15 ألف و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز" و تحصين 188 ألف و621 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 107 ألف و98 رأس أبقار، 62 ألف و777 رأس جاموس، 15 ألف و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز، 117 راس جمال" .

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.