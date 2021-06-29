شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تهنئ معلما مصريا وصل للتصفيات النهائية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزارة التربية والتعليم تفتخر بالدكتور ربيع عبد الوهاب لوصوله للتصفيات النهائية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، فيما وجه عبدالله محمود مدير مدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومى، التهنئة للدكتور ربيع عبدالوهاب لوصوله إلى القائمة النهائية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم وممثل مصر الوحيد في التصفيات النهائية، ضمن أكثر من 5 آلاف معلم تقدموا للجائزة.

فيما تقدم الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بالتهنئة للدكتور ربيع عبد الوهاب معلم لوصوله إلى التصفيات النهائية للجائزة والتي شاركت جمهورية مصر العربية بدورتها الثالثة .

وقال الدكتور رضا حجازى: إيمانا بأن المعلم المصري كان و مازال يمتلك القدرة على المنافسة بين أقرانه في الوطن العربي فقد شاركت جمهورية مصر العربية بأكبر عدد من المعلمين الذين تقدموا للجائزة عبر الموقع الالكتروني الخاص بها.

وتابع نائب الوزير: ادعو زملائي المعلمين إلى مزيد من المشاركة في الجائزة في دورتها القادمة.