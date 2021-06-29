شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح غدا معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء معرض القاهرة الدولى للكتاب .

ويشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، وكذلك تخصيص ركن خاص يكون سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.

ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

وتبلغ إجمالي مساحة المعرض هذا العام 80 ألف متر مربع، وإجمالى مساحة قاعات العرض 40 ألف متر مربع، والمساحة المستغلة 18591 مترا مربعا، وعدد الأجنحة فى المعرض 756 جناحا.