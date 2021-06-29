شكرا لقرائتكم خبر عن اسقف البحر الأحمر يترأس صلاة الجنازة على أنسى ساويرس بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القمص مينا عزيز مدير الإعلام والعلاقات العامة بمطرانية الأقباط بالبحر الأحمر، أنه ستقام صلاة الجنازة على رجل الأعمال أنسى ساويرس، بكنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالجونة شمال الغردقة، اليوم، الثلاثاء، وجارى الصلاة خلال ساعات قليلة .

وأضاف مدير العلاقات العامة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيترأس صلاة الجنازة على رجل الأعمال أنسى ساويرس الأنبا أيلاريون البراموسي، أسقف البحر الأحمر، وكذلك الأنبا أرميا مدير المركز الثقافى القبطى بالقاهرة.

وتقدم الأنبا ايلاريون البراموسي ، أسقف البحر الأحمر، بخالص العزاء لعائلة ساويرس لفقيدهم رجل الأعمال أنسى ساويرس رجل البناء والتشييد وصانع أمبراطورية أغنى أسرة فى مصر .