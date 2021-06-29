شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تفعيل التأمين الإجباري ضد الطوارئ على المصريين بالخارج 3 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية تفعيل تفعيل التأمين الإجباري ضد الطوارئ على المصريين بالخارج، بدءًا من يوم 3 يوليو المقبل، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر

" يا مصراوية" أغنية لمحمد الحلو عن الشعب المصرى فى 30 يونيو

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع أغنية للفنان محمد الحلو بعنوان " يا مصراوية"، وذلك فى ذكرى احتفالات ثورة 30 يونيو، حيث تتضمن الاغنية بعض المشاهد التى توثق عظمة المصريين وقواته المسلحة، وكيف مر الشعب المصرى من مرحلة الظلام إلى مراحل العمل والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة.

مفاجأة.. بند مثير ينهى عقد وليد سليمان مع الأهلى نهاية الموسم

علم ”الخليج 365” أن هناك بندا فى عقد وليد سليمان نجم هجوم النادى الأهلى، قد يتسبب فى انتهاء عقد اللاعب الملقب بالحاوى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، رغم أن العقد المبرم بين الطرفين ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

مركز أبحاث أمريكى: الرئيس السيسى وضع مصر على طريق القيادة الإقليمية

علق رئيس مركز جولد للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بواشنطن البروفيسور إيلي جولد على ثورة يونيو التى نجح من خلالها الشعب المصرى فى إنهاء فترة حكم الإخوان قائلا: "قبل 8 سنوات في 30 يونيو، استعاد الشعب المصري بلدهم من جماعة الإخوان الإرهابية، وبعد ذلك بعام انتخب عبد الفتاح السيسي رئيسًا.

حسام حبيب يكشف المتسبب فى التسريب الصوتى لوالده

حرص الفنان حسام حبيب على الرد بقوة فى تسجيل صوتى جديد على التسريبات التى نشرتها إحدى الصحف اللبنانية لوالده وهو يتحدث عن حياته الشخصية وتوضيح المتسبب فى التسريبات، متوعدا من فعل ذلك بأنه سيدفع الثمن بالقانون، قائلا فى الفيديو "أنا مش عارف أقول إيه المفروض إنها صحفية"، ثم بدأ تسجيل بصوت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية وهى أول من نشر مكالمة والد حسام حبيب قالت فيه "إحنا اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه، لأن عندنا معلومات وعندنا مستندات بما يحدث واللى أرسلتها مش مذيعة دا سر، ودا عمل استقصائى".

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتعديل مسمى "معهد الدراسات والبحوث البيئية" بجامعة عين شمس، ليصبح "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية"، وذلك في إطار تفعيل دور المعهد، وجعله جاذباً بصورة أكبر للطلاب المصريين والوافدين، حيث نص القرار على أن الدرجات العلمية والدبلومات التى سيمنحها مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وشروط نيل هذه الدرجات والدبلومات.

مشوار الألف ميل فى أفريقيا بدأ بثورة 30 يونيو.. السيسي أعاد لمصر مكانتها فى القارة السمراء وطمس ظلام الإرهابية.. القاهرة ترأست الاتحاد الأفريقى 2019.. ومدت جسور التعاون مع دول أفريقيا وتوصلت لشراكة عسكرية

يوم الـ 30 من يونيو، نجحت الثورة الشعبية فى إزاحة الغمة عن مصر، ومنذ ذلك التاريخ بدأت مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذى صعد للحكم عام 2014، فى مشوار الألف ميل، نحو القارة الأفريقية، وأصبحت قصة نجاح شاقة عاشتها الدولة المصرية خلال 8 سنوات للصعود بمصر من القاع وصفر علاقات دبلوماسية فى أفريقيا إلى قمة وذروة الحضور المصرى فى القارة الأفريقية التى تعد امتدادا طبيعيا للمحيط الإقليمى لمصر، وأيضا للأمن القومى المصرى.

فيفا يُغرم اتحاد الكرة بسبب تعطل تقنية الفيديو فى مباراة الزمالك والمقاصة

تأكد توقيع غرامة مالية على اتحاد الكرة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اتحاد الكرة المصرى بسبب تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمقاصة أمس بالدورى العام وإقامة المباراة بدونها.

الأرصاد: البلاد تتأثر بمنخفض الهند.. وارتفاع الحرارة والرطوبة حتى الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 إلى الأحد 4 يوليو 2021، حيث يمتد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء ويؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

الإسكان: مسرح مكشوف وسينما وجراج يسع 1350سيارة بمنطقة مجرى العيون

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعى تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"

الرقابة المالية: تأمين إجباري على المصريين بالخارج ضد المرض والوفاة والترحيل

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو المقبل، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

وفاة الملياردير أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس عن عمر 91 عامًا

قال الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر توفى.

ارتفاع قيمة فيس بوك السوقية لـ "تريليون دولار" لأول مرة

رفض قاض أمريكى دعوى" مكافحة احتكار" ضد شركة فيس بوك والتى سعت إلى إجبار شركة التواصل الاجتماعى على بيع انستجرام و واتس آب، قائلاً إن الشكوى الفيدرالية "غير كافية من الناحية القانونية"، وهو ما أدى إلى إرتفاع أسهم فيس بوك بأكثر من 4 ٪ بعد الحكم، حيث وصلت القيمة السوقية للشركة أكثر من 1 تريليون دولار لأول مرة.

مواجهتان حاسمتان فى ختام ثمن نهائى يورو 2020 الليلة.. قمة من العيار الثقيل بين إنجلترا وألمانيا فى ويمبلى.. "الأسود الثلاثة" فى مهمة تعطيل الماكينات.. وأوكرانيا تتحدى السويد وتحلم بالتأهل لربع النهائى الأوروبى

تختتم منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا فى 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل، مساء اليوم الثلاثاء، حيث يخوض المنتخب الإنجليزى مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الألمانى، يليه مواجهة المنتخبين السويدى ونظيره الأوكرانى.

30 يونيو مفتاح تحول شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة للربحية.. تنفيذ 6 مصانع جديدة و5 فنادق وتدشين 14 مشروعا متنوعا بتكاليف تصل لـ100 مليار جنيه.. الغزل والنسيج والحاويات والكتالوج الإلكترونى أبرز الإنجازات

تعتبر ثورة 30 يونيو مفتاح انطلاق شركات قطاع الأعمال العام، حيث شهدت شركات قطاع الأعمال العام طفرة كبيرة من حيث تحولها من الخسارة إلى تحقيق أرباح كبيرة خلال السبع سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد.

وزيرة الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 جديدة على الطرق والمحاور

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تطوير 100 نقطة إسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وإنشاء 19 نقطة إسعاف جديدة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الإسعاف المصرية تزامنًا مع الطفرة التي تشهدها مصر في شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

درجات الحرارة تصل 45 جنوب البلاد.. اعرف أخبار الطقس حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس من اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 إلى الأحد 4 يوليو 2021، حيث يمتد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء ويؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

صحف جنوب أفريقيا: كايزر تشيفز يحتاج للحظ من أجل نهائى متوازن أمام الأهلى البطل 9 مرات

واصلت الصحف المحلية الصادرة في جنوب أفريقيا صباح اليوم، الحديث عن استعدادات وتحضيرات فريق كايزر تشيفز، لموقعة النادى الأهلى فى نهائي دورى أبطال إفريقيا 17 يوليو المقبل فى المغرب.

الحبس وغرامة من 50 لـ 100 ألف جنيه عقوبة حيازة كلب بدون ترخيص

ينظم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأكثر من 60 عضوا آخرين، عملية اقتناء الكلاب، حيث تنص المادة (10)، علي أن يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نضال ترد على حسام حبيب: لم يستطع نفى كلام والده ونرجو أن تستفيق شيرين

ردت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية على فيديو الفنان حسام حبيب حيق قالت فى بيان لها "لا يستطيع ان ينفي ولم يجد أمامه سوى هذا الحل نتيجة الصفعة الكبيرة التي ضربها لنفسه.

مفاجآت فى واقعة تسريب مكالمة والد حسام حبيب.. زوج شيرين عبد الوهاب يعترف: التسجيل مش مفبرك.. ويتوعد صحفية سربت المكالمة: هجيب حق زوجتى بالقانون.. ونضال الأحمدية: "بنراقب هاتف والد حبيب منذ 6 أشهر "

تطورات سريعة بخصوص التسريب الصوتى لوالد حسام حبيب، والذى أثار جدلا حول النجمة شيرين عبد الوهاب، حيث كشف حبيب أن أقرب الناس إليه متورطا في محاولة تشويه علاقته بـ شيرين عبد الوهاب، وقال" الناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية"، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

التحقيق مع حسن راتب فى اتهامه بالتورط مع نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار

تباشر الجهات المعنية، التحقيق مع رجل الاعمال حسن راتب عقب القبض عليه بتهمة التورط مع النائب السابق علاء حسانين و شقيقه وآخرين للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، وتهريبها للخارج.

النيابة تواجه حسن راتب باعترافات نائب الجن بتمويله أعمال التنقيب عن الآثار

تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة، التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب، عقب القبض عليه مساء أمس تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه.

وتواجه النيابة "راتب" باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.