شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تواجه حسن راتب باعترافات نائب الجن بتمويله أعمال التنقيب عن الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة، التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب، عقب القبض عليه مساء أمس تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه.

وتواجه النيابة "راتب" باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

ووصل راتب مقر محكمة جنوب القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه فى تورطه بتمويل علاء حسانين وشقيقه بملايين الجنيهات للتنقيب عن الاثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضى تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقضية آثار.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلمانى السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة، تفيد بقيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار.

تفاصيل كثيرة كشف عنها شقيق النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، فى قضية التنقيب عن الآثار، حيث أكد شقيق علاء حسانين أن رجل الأعمال حسن راتب قام بدفع ملايين الجنيهات لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.